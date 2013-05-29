В Киеве открыли два центра для детей и беременных девушек

В Киеве открыт Центр социально-психологической реабилитации беременных девушек, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, и Центр помощи детям благотворительной организации “Город счастливых детей”.

Как передает корреспондент УНИАН, новые благотворительные центры заработали на улице Полярная, 7-б.

Как отметила в комментарии УНИАН перед церемонией открытия президент благотворительной организации “Город счастливых детей” Лилия Дмитришина, первый их центр был открыт в Киеве в 2008 году, там теперь воспитываются 26 детей от 3 до 14 лет.

“Это дети, родители которых лишены родительских прав, дети, которые стали жертвами определенных ситуаций в стране, безразличия соседей и общества”, - сказала она и добавила, что этих детей в центр приводит служба по делам детей города Киева.

Дмитришина сообщила, что в новый центр частично будут перевезены дети из первого такого центра.

“Мы, возможно, изменим возрастную категорию: там будут младшие, здесь - старшие”, - отметила она.

Также Дмитришина сообщила, что в центре дети полностью обеспечиваются питанием и одеждой, их водят в сады и школы.

“Они здесь живут как дома”, - сказала она.

По словам Дмитришиной, центр полностью функционирует на благотворительные пожертвования, и может вместить до 40 детей.

В то же время заведующая Центром социально-психологической реабилитации беременных девушек, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, Снежана Шпак сообщила, что этот центр является первым государственным заведением такого типа в Киеве, и подчиняется городской службе по делам детей.

Она отметила, что в центре будут жить несовершеннолетние девушки - от 13-14 до 18 лет.

“Здесь могут находиться беременные девушки и те, кто родил ребенка”, - сказала Шпак и добавила, что девушкам при необходимости буду помогать устраиваться в школу, на работу, решать юридические и психологические вопросы.

Этот центр, отметила Шпак, рассчитан на 12 девушек с детьми.

По ее словам, уже год до этого центр работал в дневном формате, потому теперь там находятся уже четыре девушки с детьми.

Шпак отметила, что в Киеве еще будут открываться подобные центры, и добавила, что они сотрудничают со школами, роддомами и другими медицинскими и учебными заведениями, сообщая о своей деятельности. Соответственно, девушки могут сами обратиться в центр или же через направление от службы по делам детей, социальной службы или из милиции.