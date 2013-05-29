Дети играли с огнем: сгорели 4 машины, 13-летний подросток в реанимации
11:45, 29 мая 2013Новости регионов
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Ищут владельцев машин
В Херсоне из-за детских игр с огнем загорелись 4 автомобиля на стоянке университета, а 13-летний подросток попал в реанимацию.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Херсонской области, 28 мая в 18:25 на стоянке Херсонского государственного аграрного университета на ул. Владимирова, 7 загорелись припаркованные под навесом автомобили.
Площадь загорания составила 35 кв. м. Владельцы автомобилей устанавливаются. Предварительная причина возгорания - детские шалости с огнем.
По информации управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения Херсона, гаражный кооператив ХГАУ находится во дворе жилого дома. На территории кооператива двое подростков играли с огнем. Произошло возгорание разлитого топлива. Полностью сгорел автобус КАвЗ-685, на 80% - бортовой ГАЗ-53, частично - два легковых автомобиля «Daewoo Lanos».
Во время пожара получил термический ожог III-IV степени грудной клетки, ягодиц и рук (до 60%) 13-летний подросток, местный житель.
Пострадавший госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в реанимацию детской областной больницы. О причастности пострадавшего к загоранию не сообщается.
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