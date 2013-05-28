В Мариуполе 23-летняя девушка похитила младенца

В Мариуполе Донецкой области 23-летняя девушка похитила младенца.

Как сообщили УНИАН в УГСО при ГУМВД Украины в Донецкой области, в Ильичевском районе Мариуполя наряд Государственной службы охраны заметил на мосту через Кальмиус девушку с коляской. Правоохранители сверились с полученной ориентировкой и поняли, что это подозреваемая в похищении ребенка.

Девушка была неряшливо одета, а на вопрос, чей это ребенок, ответила, что не ее. 4-месячная девочка в коляске находилась в полусознательном состоянии.

Объяснить, как к ней попал ребенок, девушка не смогла. Как оказалось позже, она состоит на учете в городской психиатрической больнице.

Местная жительница, прибывшая в райотдел милиции, объяснила, что подозреваемая накануне взяла у нее ребенка для прогулки и исчезла. Объяснить, как она доверила не совсем адекватному лицу своего ребенка, женщина не смогла.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное в отношении малолетнего).