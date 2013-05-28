В Севастополе требуют обеспечить детей качественным питанием

Органы прокуратуры Севастополя во время проверки обнаружили многочисленные факты нарушения прав несовершеннолетних на качественное питание, в связи с чем требуют от исполнительной власти привести ситуацию в сфере обеспечения детей качественным питанием в соответствие с нормами закона.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Севастополя, также прокуратура предлагает привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, чьи действия привели к нарушению прав несовершеннолетних.

По данным городской прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что в Севастополе не выполняются нормы статей 3 и 4 Закона Украины «О детском питании», согласно которым дети грудного и раннего возраста из малообеспеченных семей должны получать детское питание, смеси, функциональные продукты и питание на основе соевого белка бесплатно или на льготной основе. 46 детей из севастопольских малообеспеченных семей не обеспечиваются надлежащим питанием. В частности, на учете в управлении труда и соцзащиты населения Гагаринской райгосадминистрации находится 21 ребенок первых двух лет жизни из малообеспеченных семей; при этом бесплатное питание получают только 10 из них. Набор на каждого ребенка должен содержать молоко, кисломолочные жидкие и пастообразные продукты, мясное, овощное и фруктовое пюре, соки, на практике же детям выдают только сухие смеси.

Как также отметили в прокуратуре, причиной нарушений является неправильное распределение финансовых средств. Так, управление здравоохранения СГГА на финансирование детского питания выделяет средства в недостаточном объеме: в прошлом году коммунальное заведение «Детская поликлиника №2» вместо 217,4 тыс. грн получило 3,6 тыс. В 2013 году при потребности в ассигнованиях на отмеченные цели в сумме 228,5 тыс., на них направлено только 4,72 тыс. грн.

Вопросы относительно полноценности рациона питания детей возникли и при проверке учебных заведений, больниц, интернатов, добавили в пресс-службе. Несмотря на наличие финансирования (18 млн грн в 2013 году, и 22,4 млн. грн в 2013 году), нормы питания в детских садах выполняются только на 75-80%, а по отдельным продуктам не выполняются вообще. Так, в результате нарушений, допущенных районными администрациями при закупках, в садах Ленинского и Гагаринского районов дети совсем не едят твердый сыр. Практически во всем городе воспитанники ясельных групп пьют молоко жирностью 2,5% вместо 3,2%. В Ленинском, Гагаринском и Балаклавском районах детям предлагают сыр 5% жирности, хотя следует использовать сыр жирностью от 9% до 18%. Юные пациенты коммунального учреждения «Городская больница №5» получают питание из расчета 1,02 грн. на одного ребенка в день.

По результатам проведенной проверки прокуратурой внесено соответствующее представление по адресу главы Севастопольской городской государственной администрации.