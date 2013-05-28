На Кировоградщине объявлен карантин из-за ветреной оспы

В Кировоградской области в 29 школах объявлен карантин в связи с ветреной оспой, там зарегистрированы вспышки ветреной оспы от одного до восемнадцати случаев.

Об этом УНИАН сообщила заместитель начальника главного управления Госсанэпидслужбы в Кировоградской области Тамара Ланкмилер.

По ее словам, с начала мая ветреной оспой в области заболели около 450 человек, из них 92% - дети. Случаи заболевания зарегистрированы на 10 админтерриториях. В частности, в городе Новоархангельск -1 школа, в Александрийском районе - 4, в городе Светловодск - 5, в Кировограде - 7, в Кировоградском районе - 1, в городе Знаменка - 3, в Знаменском районе - 2, в Александровском районе - 1, Маловисковском район - 1, в городе Александрия - 4 образовательных заведения.

В школах, где больной ребенок за сутки до высыпания был в школе и имел контакт с учениками, будут приняты ограничительные меры. На протяжении 21 дня с даты последнего заболевания за контактными детьми проводится медицинский надзор, усиливаются общие противоэпидемические мероприятия (влажная уборка, проветривание), запрещается: допускать в коллектив детей, которые не были в контакте с больными и не болели ветреной оспой ранее, проводить массовые мероприятия, особенно в помещении.

Ситуация находится на контроле главного управления Госсанэпидслужбы в Кировоградской области.

По словам заместителя директора департамента образования и науки, молодежи и спорта облгосадминистрации Аллы Олийнык, вспышки заболевания не помешают оздоровлению детей. Планируется, что с 3 июня в области заработает 542 пришкольных лагеря.