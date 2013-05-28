В Киеве горело общежитие КПИ

Вечером 27 мая произошел пожар в общежитии Национального университета “Киевский политехнический институт”.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве, информация о пожаре в общежитии по ул. Металлистов, 7, в Соломенском районе, поступила в оперативно-координационный центр Управления в 22.03.

Спасателей вызвал один из работников военной кафедры, которая занимает 5-й этаж названного здания. По информации спасателей, одна из комнат на 5-м этаже была полностью охвачена огнем. На месте вызова работало 9 отделений. В 22.32 пожар был ликвидирован. Комната выгорела полностью, закопчены стены и потолок коридора общежития. Пострадавших нет.

Эксперты опытно-испытательной лаборатории при Главном управление ГСЧС в Киеве, о выезжавшие на место пожара, рассматривают две версии пожара – короткое замыкание в электропроводке и неосторожное обращение с огнем жителей комнаты.

Окончательная причина пожара и убытки устанавливаются.