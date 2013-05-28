В Харькове из окна общежития выпал 20-летний юноша

В Коминтерновском районе Харькова по неизвестным причинам из окна общежития по улице Кошкина выпал 20-летний парень.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Харьковской области, информация о выявлении парня, лежащего рядом с общежитием в обморочном состоянии, поступила к оператору службы «102» сегодня, 28 мая, около 1:00.

Бригада скорой медицинской помощи срочно доставила его в больницу но парень умер, не приходя в сознание.

Как выяснили работники милиции, погибшим оказался 20-летний юноша, проживавший в этом общежитии. Около полуночи по неизвестным причинам он выпал с высоты 3-4 этажа и получил смертельные ранения. О данном факте свидетельствует характер телесных повреждений погибшего.

Указанное происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований, в настоящее время работники милиции устанавливают все обстоятельства происшествия.