В Николаевской области столкнулись три автомобили

Два человека погибли и двое госпитализированы в результате столкновения автомобилей «Део Леганза», «ВАЗ-21170» и «Форд Транзит» на на 117 км автодороги «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в Николаевской области.

Об этом УНИАН сообщили в управлении Госавтоинспекции Николаевской области.

Авария произошла 27 мая в 19 часов. Водитель автомобиля «Део Леганза», двигаясь от Николаева в направлении Одессы, совершая обгон по правой по ходу движения обочине автомобиля «ВАЗ-21170», не справился с управлением и допустил занос транспортного средства и столкновение с «ВАЗ-21170». После чего изменил направление движения влево, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Форд Транзит», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и один из пассажиров автомобиля «Део Леганза» от полученных травм погибли на месте происшествия.

Кроме того, в больницу скорой медицинской помощи г. Николаева с травмами были доставлены пассажир «Дэо Леганза» и водитель автомобиля «Форд Транзит».

По факту ДТП ведется следствие.