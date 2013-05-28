В Киеве Департаменту здравоохранения вернули недвижимость

Во исполнение решения суда по иску прокуратуры Киева и Департамента здравоохранения возвращены нежилые помещения в центре столицы, которые эксплуатировались как заведение общественного питания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, в 2007 году на основании решения Киевсовета Департамент здравоохранения передал в аренду частному обществу подвальные помещения общей площадью 190 м кв. на ул. Прорезной, 19 для размещения кафе.

Однако, как установлено прокурорской проверкой, владельцы заведения длительное время не платили арендную плату, в результате чего задолжали медицинскому учреждению почти 325 тыс. грн.

С целью защиты интересов государства столичная прокуратура подала в суд исковое заявление о расторжении договора аренды и возвращения помещений медицинскому учреждению.

Хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил исковые требования в полном объеме. В последующем решение суда первой инстанции оставлено без изменений постановлением высшей судебной инстанции, которое не подлежит обжалованию.

Решение суда уже исполнено: нежилые помещения на ул. Прорезной, 19 вытребованы из незаконного пользования и возвращены медицинскому учреждению.