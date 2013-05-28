Чернореченское водохранилище в Крыму очень быстро мелеет

Севастополь с целью недопущения обезвоживания Чернореченского водохранилища начал закачивать по 72-километровому водоводу, идущему из Межгорного водохранилища, днепровскую воду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Федор Рубанов.

«Ситуация, вы видите, драматичная с осадками. Чернореченское водохранилище мелеет не по дням, а по часам, поэтому без днепровской воды мы просто не обойдемся», - сказал он.

«Мы начали закачку воды, и надеюсь, что город в летнее время будет в полной мере обеспечен пресной водой, со всем требованиями санитарных норм», - добавил Рубанов.

По его мнению, подаваемую сейчас из Крыма в Севастополь воду трудно назвать днепровской.

«Ее даже днепровской не назовешь, это крымская вода, которая формируется за счет крымских источников. Потом она поступает в Чернореченское водохранилище, смешивается. Она идет уже подготовленной, у нас она тоже будет готовиться соответствующим образом, чтобы соответствовать санитарным нормам», - отметил чиновник.

Рубанов также сообщил, что на сегодняшний день объем запасов воды в Чернореченском водохранилище составляет около 20 млн куб м.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2012 года первый зампредседателя СГГА Сергей Савенков на заседании президиума городского совета заявил, что уровень воды в Чернореченском водохранилище достиг критической отметки - 13-14 млн куб м, данный показатель составляет 1,5-2 месячный запас воды для города.

Примерно в те же дни председатель СГГА Владимир Яцуба заявил, что, как ожидается, из резервного фонда госбюджета будет выделено 36 млн грн на восстановление водовода и оплату подачи в город днепровской воды.

19 января текущего года Савенков заявил, что в последние месяцы в Севастополе проведена работа по восстановлению резервного варианта водоснабжения - ремонту 72-километрового водовода из Межгорного водохранилища (принадлежит Симферополю) до Чернореченского водохранилища.

«Потому что очевидно, что Севастополь без днепровской воды не обойдется, а водовод по днепровской воде последний раз работал в 2001 году», добавил чиновник.

Водовод восстановлен за счет собственных, оборотных средств КП «Севгорводоканал» и за счет выделения средств из резервного фонда городского бюджета.

Решением Кабинета министров Севастополю нынешней весной было выделено 9,29 млн грн на приобретение днепровской воды.

Справка УНИАН. Чернореченское водохранилище является основным источником водоснабжения Севастополя. Оно расположено в Байдарской долине и имеет полный объем при наполнении – 64 млн куб м воды, площадь водного зеркала - 600 га. Основная масса воды в водохранилище поступает из гряды крымских гор, а также в результате снеготаяния, осадков в виде дождя.