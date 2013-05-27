Винниччина: 9-летний мальчик ранил 7-летнюю девочку

В с. Крищинцы Тульчинского района Винницкой области 9-летний мальчик из пневматической винтовки ранил 7-летнюю девочку.

Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Работники милиции провели проверку и выяснили, что ранение девочке нанес по неосторожности 9-летний сосед, с которым потерпевшая играла во дворе.

Деть рассматривали пневматическую винтовку, и мальчик случайно нажал на курок, в результате чего пуля попала в лицо девочке, и застряла в щеке.

Теперь ребенок находится в Винницкой областной детской больнице.

Оружие принадлежало отцу малолетнего стрелка, и находилось в доступном для детей месте.

За ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей отец мальчика будет привлечен к административной ответственности (по ст. 184 КУАП).

Напомним, приобрести пневматическое оружие могут граждане, которые достигли 18-летнего возраста, без специальных разрешений.