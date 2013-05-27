В Киеве определили непригодные для купания водоемы

В коммунальном предприятии «Плесо» определили 50 водных объектов, в которых не рекомендовано купаться.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, в перечне непригодных для купания:

- в Голосеевском районе: пруды Дидоровские, пруды Голосеевские в парке им. Рыльского, пруды Мышеловские, пруды жилого массива Теремки-2;

- в Дарницком районе: озеро Нижний Тельбин, озеро Вырлица, залив Коммунист, залив Берковщина, водоемы на просп. Бажана (3 водоема), озеро Пономаревское, озеро Небреж, озеро Тягле, озеро Мартышев, озеро Подборное, озеро Гарячка, озеро Заплавное, озера в парке Партизанской Славы;

- в Деснянском районе: озеро Алмазное, открыт канал-водоотвод вдоль ул. Закревского (6 водоемов);

- в Днепровском районе: озеро Бобровня, озеро Гнилуша, озеро Круглое, озеро Березка (Гидропарк), Русановский канал, Северо-Дарницкий мелиоративный канал (парк Победы);

- в Оболонском районе: система искусственных озер Опечень (6 озер), залив Верблюд, озеро Центральное;

- в Святошинском районе: озеро Вера на ул. Зодчих, пруд № 15 на р. Нивка на ул. Ушакова, водоем на ул. Булгакова, пруд в пгт Коцюбинское, пруд на ул. Прилужный, пруд на р. Нивка на ул. Трублаини;

- в Соломенском районе: пруды на р. Нивка поселка Жуляны (3 водоема), пруды Совские (3 водоема), пруды в балке Проня (3 водоема), пруд в парке Отрадный;

- в Печерском районе: озеро Выдубичское, озеро Лыбидское;

- в Подольском районе: озеро Куреневское, озеро Сырецкое, озеро Дубки, озеро Голубое, озеро Петровское, пруды на Хуторе Шевченко;

- в Шевченковском районе: пруды в парке Нивки (6 водоемов).

Кроме того, водоемы в зонах отдыха «Солнечная» на озере Солнечное, на ул. Ревуцкого, «Радуга» на Русановском заливе на ул. Никольско-Слободская, «Совская балка» на Совских прудах на ул. Кадетский гай и «Синеозерная» на озере Синее на проспекте Правды также вошли в список не рекомендуемых для купания.

Основной причиной непригодности этих водоемов для отдыхающих является несоответствие санитарным нормам, недостаточный водообмен и открытый ливнесток, сообщили в КГГА.

В КП «Плесо» обращаются к киевлянам и гостям города с просьбой не купаться в водоемах, которые для этого не пригодны.