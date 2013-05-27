В Винницкой области 15-летний юноша выпал с балкона

В городе Могилев-Подольский Винницкой области госпитализирован 15-летний юноша, который выпал с балкона второго этажа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Винницкой области.

По сообщению, 26 мая в 21:50 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №12 г. Могилев-Подольский поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение районной больницы с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, перелом основания черепа» был госпитализирован 15-летний ученик, который по неосторожности выпал с балкона 2-го этажа кафе «Гран-при».

Пострадавшего доставили в реанимационное отделение Могилев-Подольской больницы.

Состояние здоровья пострадавшего тяжелое.