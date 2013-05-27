В Днепропетровске спасатели три дня ищут 9-классника

В Днепропетровске спасатели ищут 9-классника, который 24 мая прыгнул с пешеходного моста на Комсомольском острове в реку Днепр.

Как сообщили УНИАН в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, школьника ищут 18 спасателей управления и водолазов-волонтеров при помощи 2 единиц техники и 3 плавсредств.

«В 16:32 24 мая ученик 9-го класса прыгнул с моста в реку Днепр и не вынырнул», - говорится в сообщении управления.

Поисково-спасательные работы начались в тот же день. По состоянию на 27 мая обследовано приблизительно 200 тыс. кв. м дна реки Днепр по течению от Комсомольского острова.

Поисковые работы осложняются быстрым течением (около 1,5 м/с) и низкой видимостью под водой (0,5 м).