В центре Одессы 20-летний парень бросился с моста

В Одессе 20-летний парень покончил с собой, бросившись с моста в центре города.

Как УНИАН сообщил источник в Главном управления МВД в Одесской области, происшествие произошло 26 мая в исторической части Одессы – на мосту, соединяющем два бульвара, Приморский и Жванецкого.

«Молодой человек спрыгнул с Тещиного моста (так его называют одесситы), получил травмы, несовместимые с жизнью. В результате смерть наступила прямо на месте происшествия», - сказал источник.

Он уточнил, что у самоубийцы обнаружена записка: «В моей смерти прошу никого не винить».

Сейчас правоохранители устанавливают личность молодого человека и мотивы, побудившие его совершить суицид.