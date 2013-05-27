На Львовщине во время пожара погибли двое пенсионеров
12:41, 27 мая 2013Новости регионов
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Проводится доследственная проверка
В Львовской области во время пожара в жилом доме погибли двое пенсионеров.
Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, 26 мая в 03.05 в селе Нижние Гаи Дрогобычского района в частном жилом доме возник пожар.
Во время гашения пожара было обнаружено тело 79-летнего владельца дома и его 58-летней соседки, жительницы этого же села.
Пожар был ликвидирован в 03.56. Проводится доследственная проверка.
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