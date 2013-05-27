Черниговщина: из-за пожара в райбольнице погибли пациентки

На Черниговщине милиция расследует обстоятельства пожара в райбольнице, во время которого погибли две пациентки.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Сегодня утром в Козелецком райотделе УМВД Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре в одной из палат Остерской районной больницы, в результате которой погибли две пациентки 1936 и 1946 лет рождения.

Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделов силами медперсонала. Предварительно установлено, что возгорание произошло в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.

Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 140 УК Украины (Неподобающее выполнение профессионального долга медицинским работником). Проводятся необходимые следственные действия. Ход досудебного расследования контролирует прокуратура области.