Черниговщина: из-за пожара в райбольнице погибли пациентки
09:41, 27 мая 2013Новости регионов
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Ведется следствие
На Черниговщине милиция расследует обстоятельства пожара в райбольнице, во время которого погибли две пациентки.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области.
Сегодня утром в Козелецком райотделе УМВД Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре в одной из палат Остерской районной больницы, в результате которой погибли две пациентки 1936 и 1946 лет рождения.
Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделов силами медперсонала. Предварительно установлено, что возгорание произошло в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.
Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 140 УК Украины (Неподобающее выполнение профессионального долга медицинским работником). Проводятся необходимые следственные действия. Ход досудебного расследования контролирует прокуратура области.
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