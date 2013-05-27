Психически больной напал на бригаду «скорой» и убил фельдшера

В Запорожье психически больной напал на бригаду «скорой помощи»: фельдшер погибла, еще двое медработников госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Чрезвычайное происшествие произошло вчера, 24 мая. В 17.15 в дежурную часть Заводского райотдела внутренних дел ГУМВД Украины в Запорожской области поступило сообщение от диспетчера «скорой помощи» о том, что в одном из домов на улице Вроцлавской неизвестный нанес ножевое ранение врачу.

Следственно-оперативная группа райотдела на месте установила, что 51-летний мужчина позвонил на номер «103» и попросил помощи врачей, сообщив, что у его матери плохо с сердцем.

Около 16.50 на вызов прибыла бригада «скорой помощи» в составе врача-кардиолога и двух фельдшеров. Первой в подъезд зашла 29-летняя женщина-фельдшер. За ней шли врач и второй фельдшер. У дверей квартиры их встретил хозяин, и сразу же стал наносить многочисленные удары бытовым ледорубом. После чего облил медработников неустановленной кислотой.

29-летняя женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Врач с рублеными ранами и химическим ожогом и фельдшер с химическим ожогом госпитализированы в медицинское заведение.

Злоумышленника милиция задержала и доставила в дежурную часть. Выяснилось, что задержанный на учете как социально опасный и психически больной не состоит, а состоит на учете как больной шизофренией.

По этому факту начато досудебное расследование по признакам ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).