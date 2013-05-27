В Крыму погиб парапланерист

В районе поселка Коктебель на юго-востоке Крыма погиб 63-летний парапланерист.

Как сообщила пресс-служба крымского управления Госуправления по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел 25 мая.

«Мужчина, 1950 года рождения, во время полета на параплане не справился с управлением и ударился о склон горы Волошина, в результате чего погиб», - говорится в сводке ведомства.