В Крыму погиб парапланерист

09:02, 27 мая 2013
Новости регионов
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Ударился о склон горы

В районе поселка Коктебель на юго-востоке Крыма погиб 63-летний парапланерист.

 
Как сообщила пресс-служба крымского управления Госуправления по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел 25 мая.
 
«Мужчина, 1950 года рождения, во время полета на параплане не справился с управлением и ударился о склон горы Волошина, в результате чего погиб», - говорится в сводке ведомства.
 

 

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