Выяснили причины отравления работников завода “Леони”

Причинами вспышки инфекции среди работников завода “Леони”, расположенного в с. Нежухов Стрыйского района Львовской области, стали нарушения технологии приготовления пищи и санитарных правил в столовой завода, употребление некачественной воды, а также нарушение поставщиком продуктов условий транспортировки продуктов – перевозка не охлаждающим транспортом.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

“По состоянию на 24 мая на лечении находится 25 человек, у 12 из которых установлен диагноз – сальмонеллез. Состояние всех потерпевших удовлетворительное. Пациентам предоставляется необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами. Принимаются противоэпидемические меры. Ситуация контролируется”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по факту массового отравления людей открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил борьбы с эпидемиями).