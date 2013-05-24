На Десне вблизи Чернигова - пик весеннего половодья

На Десне вблизи Чернигова проходит пик весеннего половодья.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, пик весеннего половодья на Десне вблизи Чернигова наблюдается с отметкой 662 см над нулем поста. В целом уровень воды в реке с начала половодья возле областного центра Черниговщины увеличился на 345 см.

Как уточнили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты городского совета, пик половодья сформировался позже прогнозируемых сроков (прогнозировали 5-15 мая). Однако серьезных последствий в виде значительных подтоплений половодье не причинило.

По информации управления, из-за более позднего пика половодья купальный сезон в городе официально откроется на две недели позже традиционных сроков - с 14 июня.

В целом в пределах Черниговской области на р. Днепр наблюдается спад уровней воды. Однако ниже г. Чернигова на Десне продолжается медленный подъем воды. Вода стоит на заводях больших рек.

До сих пор в области остаются подтопленными паводковыми водами 5 населенных пунктов, а прямое транспортное сообщение нарушено с 18 населенными пунктами.