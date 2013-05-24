В Хмельницком 18-летняя девушка прыгнула с моста на рельсы

В Хмельницком 18-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, прыгнув с десятиметрового моста на железнодорожный путь.

Как сообщил корреспонденту УНИАН следователь линейного отдела на станции Хмельницкий УМВД Украины на Юго-Западной железной дороге Дмитрий Костик, на тело девушки 22 мая натолкнулись железнодорожники, которые осуществляли обход железнодорожных путей. Труп находился на подъездной колее от сахарного завода к железнодорожному вокзалу города Хмельницкий.

Костик сообщил, что сейчас проводятся соответствующие экспертизы. Следственным отделом линейного отдела на станции Хмельницкий УМВД на Юго-Западной железной дороге открыто производство по ч. 3 ст. 120 УК Украины (доведение до самоубийства).