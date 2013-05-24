Многодетная мать заставляла детей заниматься нищенством

Прокуратурой г. Ривне судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении женщины, которую обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 150-1 УК Украины (использование малолетнего ребенка для занятия нищенством).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры г. Ривне, 28-летнюю мать трех детей (в возрасте от 1 до 7 лет), уроженку одного из сел Ковельского района Волынской области, правоохранители задержали в Ривне вблизи одного из рынков во время занятия нищенством.

В 2010 году эту женщину работники милиции уже привлекали к уголовной ответственности за использование малолетнего ребенка при занятии нищенством. В соответствии со ст. 150-1 УК Украины (использование малолетнего ребенка для занятия нищенством) ее обязали оплатить штраф в размере 850 грн. Кроме того, она неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 2 ст. 187 КУоАП (нарушение правил административного надзора).

Приговором Ривненского городского суда женщина признана виновной в указанном преступлении, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Однако, учтя искреннее раскаяние и обещание подсудимой больше не заниматься нищенством, а должным образом воспитывать детей, суд освободил женщину от отбывания основного наказания, установив ей испытательный срок на год, и обязал не выезжать за пределы Украины без разрешения органа уголовно-исполнительной системы.