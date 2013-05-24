В Днепре утонул выпускник

В Черкассах во время купания в Днепре утонул 18-летний выпускник.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, чрезвычайное происшествие произошло 23 мая около 23-х часов, когда группа молодых людей в возрасте 16-18 лет переплывала на остров, расположенный на расстоянии около 40 метров от берега. На полдороге у одного из парней начались судороги и он начал тонуть. Крики о помощи услышали его друзья, которые сразу поплыли на помощь товарищу. Однако в темноте они не сумели определить его местонахождение и спасти друга. Добравшись до берега, напуганные подростки по номеру «101» позвонили спасателям.

К поискам пропавшего было привлечено отделение специальных водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС. Обследовав акваторию реки, водолазы нашли и подняли на поверхность тело парня.

С начала года на водных объектах Черкасской области зарегистрировано 23 происшествия, в результате которых погибли 12 человек, 31 - удалось спасти.