В Ривне 2-летний ребенок упал в канализационный колодец

В Ривне проводится расследование по факту травмирования ребенка в канализационном колодце.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры г. Ривне.

Как говорится в сообщении, 18 мая в областном центре по ул. Видинской двухлетний мальчик упал в канализационный колодец.

«Отец мгновенно прыгнул за сыном, быстро вытянул мальчика на поверхность, а тем временем очевидцы вызвали медиков. Мальчик попал в больницу: ему разорвало щеку, на которую врачи наложили 4 шва», - сказали в прокуратуре.

По этому факту проведена прокурорская проверка и внесено представление директору ООО "Ривнетеплоэнерго" с требованием немедленно устранить и не допускать в будущем нарушений правил технической эксплуатации тепловых установок и сетей, привлечь к дисциплинарной ответственности лица, которые допустили ненадлежащую эксплуатацию теплотрассы.

Сведения по факту травмирования ребенка внесены в Единый реестр досудебных расследований и проводится досудебное расследование, проинформировали в прокуратуре.