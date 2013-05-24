В Одессе из-под завала дома спасены два человека
09:03, 24 мая 2013Новости регионов
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Состояние - средней тяжести
В Одессе из-под завала дома спасены два человека.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Вчера в 15.30 на ул. Куйбышева 7/9, в трехэтажном аварийном, частично отселенном доме разрушился подъезд. Были уничтожены три квартиры и повреждены три легковых автомобиля.
Подразделениями ГСЧС из-под завала спасены два человека, которые в состоянии средней тяжести были направлены в больницу.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
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