Львовщина: 25 работников «Леони» - в больнице с отравлением

Уже 25 работников ООО «Леони», расположенного в с. Нежухов Стрыйского района Львовской области, госпитализированы с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция и острый энтероколит».

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, все они питались в столовой предприятия.

По состоянию на 7.00 из 25 госпитализированных у 12 больных лабораторно подтвержден диагноз «сальмонеллез». Заболевание у госпитализированных протекает в легкой форме. Специалистами районной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Ситуация находится на контроле Главного управления ГСЧС во Львовской области.