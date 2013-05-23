На Хмельнитчине уровень детской смертности - выше среднего

В четверг, 23 мая, в Хмельницком торжественно открыли областной перинатальный центр.

Как передает корреспондент УНИАН, областной перинатальный центр стал десятым заведением подобного типа в Украине.

В торжественном открытии приняли участие первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова и вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко.

По словам Акимовой, тема материнства и детства близка каждому украинцу.

“Если на этапе реализации национального проекта “Новая жизнь — новое качество охраны материнства и детства” было доля скептицизма, то сейчас таких скептиков нет. Областной перинатальный центр отвечает третьему уровню предоставления медицинской помощи и оборудован современным медицинским оборудованием”, - сказала она.

Акимова также отметила, что открытие перинатального центра в Хмельницком является неслучайным событием, поскольку в 2012 году уровень детской смертности в Хмельницкой области был выше среднего по Украине.

Вице-премьер-министр Грищенко в приветственном слове отметил, что правительство Украины получило задание от Президента, чтобы перинатальные центры открывались по Украине.

Председатель Хмельницкой ОГА Василий Ядуха заявил, что область здравоохранения является приоритетной в работе областного совета. Он сказал, что за последние три года в лечебные заведения региона было закуплено медицинского оборудования на 40 млн. грн, что значительно превышает показатели предыдущих лет.

Также губернатор сказал, что в областном перинатальном центре есть лабораторное оборудование, которого нет в ни одном аналогичном центре Украины.

Справка УНИАН. Хмельницкий областной перинатальный центр создан на базе и в составе областной больницы. Центр может принимать более 2,5 тыс. родов в год.

Всего в заведении работает 60 врачей (из них 24 — акушеры-гинекологи, 36 врачей других специальностей) и 128 чел. другого медперсонала.

В перинатальном центре 7 индивидуальных родильных залов с общим количеством 90 коек, в том числе 30 акушерских.

Общая сумма капитальных вложений в перинатальном центре составляет около 25 млн грн.