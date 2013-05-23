Черниговщина: летом планируют оздоровить более 60 тыс детей

В Черниговской области этим летом планируют оздоровить более 60 тыс. детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила директор Департамента семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации Оксана Сердюк.

По ее словам, летом будет оздоровлено почти 67% всех школьников, проживающих в регионе. На оздоровление и отдых детей школьного возраста области будет направлено 49,9 млн. грн (в том числе из областного бюджета – 17,7 млн. грн и местного бюджета – 9,5 млн. грн), что на 2,4 млн. грн (или 5%) больше, чем в прошлом году.

Сердюк подчеркнула, что первоочередное внимание будет уделяться детям уязвимых категорий. Услугами по оздоровлению и отдыху, в частности, планируется стопроцентно охватить детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы (более 1,5 тыс. детей), свыше 70% детей из многодетных и малообеспеченных семей (7 тыс. детей) и более 50% детей-инвалидов (почти 1 тыс. детей).

Директор Департамента семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации также отметила, что в Черниговской области не будет допущено сокращения сети детских заведений оздоровления, их перепрофилирования или использования не по назначению. В частности, по ее информации, после проведения ремонта возобновит работу детское заведение оздоровления и отдыха "Веселка" в Прилукском районе.

Всего в Черниговской области летом 2013 года будет функционировать 26 заведений оздоровления, из них 23 внегородских заведения оздоровления и отдыха, 3 – санаторного типа. Кроме того, услуги по отдыху будут предоставлять 545 пришкольных летних лагерей.

Как отметил на брифинге председатель Черниговской ОГА Владимир Хоменко, особое внимание власть уделит детям, которые находятся в интернатных заведениях. "Вообще я считаю, что не нужно сводить летний отдых к банальному пришкольному лагерю, а сделать акцент именно на полноценном оздоровлении", - сказал он.