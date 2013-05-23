Группу львовских врачей осудили за взяточничество

Сиховский районный суд Львова приговорил пять врачей - членов международной специализированной медико-социальной экспертной комиссии областного центра медико-социальной экспертизы управления здравоохранения областной государственной администрации к пяти годам лишения свободы за взяточничество. Об этом сказано в сообщении областного управления МВД.

По материалам суда, в феврале 2011 года сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД в области в результате проведения комплекса мероприятий задержали членов этой медкомиссии.

Следствие установило, что медработники в течение 2008-2011 годов, злоупотребляя служебным положением, занимались вымогательство и получением взяток от больных легочными заболеваниями за выдачу заключений о предоставлении группы инвалидности.

В ходе оперативного сопровождения уголовного дела, задокументировано 23 факта вымогательства и получения взяток членами организованной преступной группировки.

Общая сумма полученных взяток составила более 50 тыс. гривен.

Суд приговорил врачей к пяти годам тюрьмы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на два года.

В настоящее время на рассмотрении в суде находятся дела в отношении участников еще трех аналогичных комиссий в составе 14 человек.

Как сообщали Ukranews, в конце прошлого года в Кировограде врач из кожвендиспансера собрала деньги с сотрудников и больных и скрылась в неизвестном направлении. Женщине удалось забрать с собой около миллиона гривен.

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