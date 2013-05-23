Днепропетровщина: чем отравились малыши в детсаду?

Ночью 22 мая в лечебные заведения области с диагнозом острый гастроэнтерит госпитализировано 5 детей 2008 года рождения, которые посещают один из детских садиков райцентра Петропавловка.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Днепропетровской области, дети жаловались на повышенную температуру, слабость, боли в животе. Предварительный диагноз, установленный врачами, – острый гастроэнтерит.

Прокуратура Петропавловского района начала уголовное производство по ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предупреждению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Досудебное расследование продолжается.