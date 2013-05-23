В Хмельницком откроют перинатальный центр

Сегодня первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова примет участие в торжественном открытии Хмельницкого областного перинатального центра.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Также во время поездки в Хмельницкую область Акимова ознакомится с работой амбулаторий общей практики семейной медицины в г. Староконстантинов и в г. Хмельницкий.

Аккредитацию представителей СМИ проводит Управление информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Хмельницкой ОГА по тел.: +380(382)76-53-88.