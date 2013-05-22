В Киеве возле детского сада поймали змею
16:27, 22 мая 2013Новости регионов
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Спасатели передали в зоопарк
21 мая в 15:52 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение из Святошинского района, что на территории дошкольного учебного заведения на ул. Чернобыльской, 10, возле служебного входа ползает змея.
Как сообщает сегодня пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, специальный аварийно-спасательный отряд оперативно прибыл на место вызова и устранил угрозу, поместив змею неизвестной разновидности в контейнер для транспортировки.
Пресмыкающееся передано в Киевский зоопарк.
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