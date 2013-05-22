В Николаеве растет количество отравившихся в кафе

В Николаеве количество госпитализированных после отравления в кафе 20 мая достигло 26 человек.

Как сообщили УНИАН в управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, в областной инфекционной и детской инфекционной больницах на лечении после отравления находятся 20 взрослых и 6 детей.

Среди взрослых, отравившихся в кафе, молодежь 16-30 лет - уточняют в облздраве.

На данный момент одна из пациенток, которая находилась в реанимационном отделении переведена в общую палату. Состояние ее здоровья значительно улучшилось.

"Больные получают лечение в полном объеме, медицинские препараты в лечебном учреждении есть в наличии и в достаточном количестве, жалоб от пациентов и членов семьи нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Государственная санитарно-эпидемиологическая служба 20 мая закрыла закусочную ”Кебаб+” в Николаеве, где произошло массовое отравление людей. Среди потерпевших также официантка этого заведения. Установлено, что не все работники закусочной имели санитарные книжки, некоторые из них не прошли своевременно медосмотр.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сегодня, 22 мая, сообщала, что в николаевские областную и детскую инфекционные больницы с пищевым отравлением госпитализированы 17 человек, в том числе 5 детей, которые ели в одном из кафе. Течение заболевания госпитализированных – средней степени тяжести. Специалистами городской СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. Ситуация находится под контролем Управления ГСЧС в Николаевской области.