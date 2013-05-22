Въезд грузовых автомобилей в столицу ограничили

Киевсовет ограничил въезд грузовых автомобилей с массой более 4,5 тонны в черту города Киева с 7.00 до 20.00.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании.

Проект решения, подготовленный и внесенный фракцией “УДАР”, был поддержан 79 из 97 зарегистрированных в зале депутатов. В то же время в решении отмечено, что будет обеспечена возможность въезда автомобилей, которые осуществляют перевозку грузов в международном сообщении с 10.00 до 17.00 при наличии у водителей международной автомобильной накладной “CMR” или книжки международных дорожных перевозок и оборудования автопоездов знаком “TIR”. Также в решении отмечается, что движение транзитных грузовых автомобилей по территории столицы будет разрешено с 20.00 до 7.00 лишь по проспекту Николая Бажана, Южному мостовому переходу через реку Днепр, Столичному шоссе, улице Академика Заболотного, Одесской площади, Большой кольцевой дороге, проспекту Академика Палладина, улице Городской, Гостомельскому шоссе, Новой дороге, проспекту Минскому, площади Шевченко, улице Полярной, улице Богатырской, Тульской площади, проспекту Московскому, проспекту Генерала Ватутина, площади Керченской, улице Братиславской, проспекту Броварскому. Депутаты ограничили также въезд в центральную часть города в границах: Воздухофлотского путепровода — улица Вячеслава Чорновила — улица Глыбочицкая — улица Верхний (Нижний) Вал — улица Набережно-Крещатицкая — Набережное шоссе — бульвар Дружбы Народов — площадь Московская - проспект Краснозвездный — проспект Воздухофлотский — Воздухофлотский путепровод. Ограничение касается грузовых автомобилей с массой более 4,5 тонны, а также тракторов, самоходных машин и механизмов (кроме оперативных и специальных транспортных средств).

Решение принято с целью улучшения экологического состояния Киева, улучшения организации дорожного движения и повышения пропускной способности улично-дорожной сети столицы.