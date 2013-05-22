В Винницкой области от укусов пчел умер мужчина

На хуторе Дубина Черновицкого района Винницкой области от укусов пчел умер мужчина, еще один мужчина – госпитализирован.

Как сообщили УНИАН в управлении ГСЧС в Винницкой области, 21 мая в 16:25 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №32 пгт Черновцы от председателя Шендеровского сельского совета поступило сообщение о том, что на хуторе Дубина на людей напали пчелы.

Как выяснилось, при выгоне скота на пастбище, одна из коров зашла на частную пасеку и опрокинула улей. При попытке выгнать ее на 45-летнего пастуха напал рой пчел.

Его 51-летний товарищ, житель с. Шендеровка, просился ему на помощь, но от полученных укусов умер на месте происшествия. 45-летний пастух с многочисленными укусами на карете скорой медицинской помощи был доставлен в центральную районную больницу.

Состояние здоровья потерпевшего - средней тяжести.