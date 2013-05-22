Во Львове маршрутка наехала на 7-летнюю девочку
Состояние – средней тяжести
Во Львове водитель маршрутного такси совершил наезд на 7-летнюю девочку, которая с места ДТП была госпитализирована в больницу.
Об этом сообщили УНИАН в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Как отмечается в сообщении, 21 мая во Львове на улице Лычаковской, водитель маршрутного такси №15 совершил наезд на 7-летнюю девочку-пешохода, жительницу Львова.
Потерпевшая госпитализирована в нейрохирургическое отделение Львовской городской детской больницы с диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. На сегодняшний день состояние потерпевшей – средней тяжести.
Проводится доследственная проверка.
Во Львовской ОГА не сообщили обстоятельства совершения наезда на ребенка, а также были ли на момент ДТП пассажиры в маршрутном такси.