В Киеве ночью горел отселенный дом

Сегодня ночью произошел пожар в Печерском районе Киева по ул. Резницкой, 11-б.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве, пожар произошел в 3-этажном отселенном здании.

На ликвидации пожара работали 4 пожарно-спасательных отделения с использованием 4 автоцистерн и автолестницы. В 2.46 спасатели полностью затушили огонь. Сгорели и разобраны 300 кв. м кровли и деревянных конструкций крыши.

Наиболее вероятная причина пожара – занесение постороннего источника воспламенения неизвестными лицами.