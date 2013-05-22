На Харьковщине летом оздоровят более 200 тыс. детей

В Харьковской области этим летом планируют оздоровить более 200 тысяч детей.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя директора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта ОГА Ларису Козловую.

По ее словам, в этом году будут оздоровлены 96% всех детей, проживающих на территории области.

«96% детей Харьковской области, а это более 200 тысяч детей, будут отдыхать и оздоравливаться. В области будут работать 867 лагерей - 36 загородных лагерей, 790 пришкольных лагерей дневной формы, 17 лагерей труда и отдыха и 24 палаточных городка. Кроме того, мы работаем с лагерями Крыма и Азова, и наши дети социально незащищенных категорий оздоравливаются там», - рассказала Козловая.

Она отметила, что к этому вопросу с надлежащим вниманием относятся контролирующие органы и местная власть, поэтому Харьковская область традиционно занимает ведущие места в Украине по организации оздоровления детей.