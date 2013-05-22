На Черкасчине в реке утонул 8-летний мальчик

В городе Смела Черкасской области во вторник, 21 мая, около 15 часов во время купания в реке Серебрянка утонул 8-летний мальчик.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, происшествие произошло тогда, когда группа детей без присмотра взрослых отдыхала на берегу реки.

Спустя некоторое время дети заметили, что их товарищ, купаясь, исчез под водой. Перепуганные дети обратились за помощью к взрослым, которые сообщили об этом спасателям. К месту происшествия прибыли водолазы Смелянской поисково-спасательной группы. Обследовав дно реки, спасатели подняли на поверхность тело мальчика, находившееся в воде на расстоянии нескольких метров от берега.

С начала года на водных объектах Черкасской области погибли 11 человек, 31 человек был спасен.