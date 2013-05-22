В Киеве происходят исцеления у иконы «Николай Утешитель»

Настоятель храма святителя Михаила на территории Центральной клинической больницы, благочинный больничных храмов Киева протоиерей Роман Барановский рассказал о чудесах исцеления, произошедших от иконы «Николай Утешитель», которая 17 мая прибыла в Киев из Мюнхена.

Отец Роман сообщил корреспонденту УНИАН, что он получил исцеление от хронического гайморита, когда забирал чудотворный образ из Мюнхена.

«В этот раз болезнь развивалась стремительно, я не взял с собой лекарств. Обычно для восстановления нужен месяц лечения антибиотиками. Я даже не считал себя достойным просить святого Николая об исцелении. Но как только ступил на порог часовни, где находится образ, отечность как рукой сняло – полностью, без следа. Последствий гайморита нет до сих пор. Так святой Николай показал чудо мне, священнику, который привез образ, чтобы я не просто теоретически свидетельствовал о чьих-то исцелениях, а чтобы мог сказать лично, положа руку на Крест - такое чудо со мной произошло», - рассказал священник.

Второй случай исцеления по молитвам у иконы «Николай Утешитель» произошел в 17 мая, в первый день пребывания чудотворного образа в Киеве.

«В Александровской больнице, в реанимации, лежит сестра милосердия Татьяна. Когда привезли образ, мы взяли маленькую иконку, приложили к первообразу, приложили к больной, положили под подушку, и она вышла из комы», - рассказал благочинный больничных храмов Киева.

Также отец Роман рассказал о случаях исцеления от рака, которые произошли в Германии по молитвам перед иконой «Николай Утешитель».

«Мы много слышали об этой иконе, о том, что люди исцеляются от рака. Образ известен на всю Баварию, возле него было много исцелений. Одна немка провела у образа две ночи, она буквально лежала под ним. У нее рассосалась раковая опухоль головы. Об этом с недоумением свидетельствуют немецкие врачи. А немецкая медицина, как известно, очень квалифицирована, ее в заблуждение не введешь», - отметил Барановский.

По его словам, для того, чтобы святой Николай услышал просьбу, нужно молиться с открытым сердцем.

«Я могу твердо об этом говорить: просите, и получите. Сам святой Николай знает лучше, в чем мы нуждаемся, какие у нас болезни. Мы конкретно просим, указываем, а он знает. Святому не нужно указывать, перед святым нужно распластаться, сказать: «Помоги!», - отметил протоиерей.

По мнению отца Романа, святой Николай не откликается на просьбы о помощи, если человек сомневается, не имеет веры.

«У многих людей перед образом не открываются сердца. Вера – это доверие, нужно протянуть руки большого желания, даже несформулированного. Если большое доверие к святыне – человек получает исцеление. Исцеляется не тот, кто более интеллектуален, а тот, кто более доверчив и открыт», - считает настоятель.

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Киев из Мюнхена прибыла чудотворная икона «Николай Утешитель». Образ принадлежал великомученице Елизавете Федоровне Романовой и был подарен Александровскому подворью в Иерусалиме (Израиль).

Сейчас икона находится в храме святителя Михаила, первого Митрополита киевского, на Афонском подворье Свято-Пантелеимонового монастыря (Александровская больница. Киев, ул. Шелковичная, 39/1). Спустя месяц икона «Николая Утешителя» будет возвращена в Германию, в комнату-часовню Фонда им. А.К.Глазунова.

Справка УНИАН. 22 мая Православная Церковь празднует Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари.

В 1087 году святитель Николай явился во сне одному апулийскому священнику города Бари (в южной Италии) и повелел перенести его мощи в этот город.

Чудесно сохранившаяся гробница белого мрамора была вскрыта. Она оказалась наполненной до краев благоуханным миром, в котором находились мощи святителя, от которых происходило множество чудес.