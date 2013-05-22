В Николаеве госпитализировано уже 17 человек с отравлением

В Николаеве в областную и детскую инфекционные больницы с пищевым отравлением госпитализировано уже 17 человек, в том числе 5 детей, которые ели в одном из кафе.

Течение заболевания госпитализированных – средней степени тяжести, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Специалистами городской СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Ситуация находится под контролем Управления ГСЧС в Николаевской области.

Как сообщал УНИАН, Государственная санитарно-эпидемиологическая служба 20 мая закрыла закусочную "Кебаб+" в Николаеве, где произошло массовое отравление людей. Среди потерпевших также официантка этого заведения. Установлено, что не все работники закусочной имели санитарные книжки, некоторые из них не прошли своевременно медосмотр.