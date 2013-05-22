В Макеевке сняли с 60-метрового обрыва двух человек

В Макеевке Донецкой области в одном из карьеров спасатели с помощью спецоборудования сняли с 60-метрового обрыва двух человек.

Как сообщили УНИАН сегодня в Центре пропаганды Главного управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Донецкой области, в Советском районе Макеевки (карьер поселка Нижняя Крынка), по просьбе местных жителей, спасатели сняли двух людей с обрыва высотой 60 метров, которые поднялись вверх к отметке 45 метров, и не могли самостоятельно спуститься.

Спасатели с помощью альпинистского оборудования подняли пострадавших - 39-летнюю жительницу города Енакиево и 32-летнего жителя города Артемовска наверх карьера. Пострадавшие были спущены на землю, после оказания первой медицинской помощи от госпитализации они отказались.

От Главного управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Донецкой области привлекалось 1 единица техники и 5 человек личного состава.