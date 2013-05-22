В Донецкой области горела школа

В общеобразовательной школе №12 города Славянска Донецкой области пожарные оперативно потушили пожар, около 500 человек самостоятельно вышли из здания школы.

Как сообщили УНИАН вчера в Центре пропаганды Главного управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Донецкой области, вчера, 20 мая, во время уроков в общеобразовательной школе № 12, расположенной по бульвару Пушкина, возник пожар на чердаке здания. Огнем были повреждены старые оконные рамы, которые хранились на чердаке.

430 учащихся и 30 сотрудников школы вышли из здания самостоятельно.

Пожар был оперативно ликвидирован, причина пожара и материальный ущерб в настоящее время устанавливаются.

По состоянию на сегодняшний день, 21 мая, данная школа работает в обычном режиме.

От Главного управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Донецкой области привлекались 3 единицы техники и 13 человек личного состава.