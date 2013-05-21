В Киеве горел деревообрабатывающий цех фабрики

В Днепровском районе Киева горел деревообрабатывающий цех фабрики, жертв и пострадавших нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, 21 мая в 13.35 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в Днепровском районе в пер. Карельский, 8.

Оказалось, что пожар возник на территории фабрики в отдельно расположенной двухэтажке, в деревообрабатывающем цеху. Очевидцы отмечали, что дым от пожара было видно из станций метро «Черниговская» и «Лесная».

На место пожара выехало 8 отделений спасателей с основной и специальной техникой. В 14.44 пожар был полностью ликвидирован.

В результате пожара второй этаж здания выгорел полностью. Пострадавших нет.

Работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве работают на месте загорания.

Причину пожара и нанесенный ущерб устанавливают.