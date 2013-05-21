В Николаеве СЭС закрыла закусочную, где отравились люди

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба в понедельник, 20 мая, закрыла закусочную "Кебаб+" по пр. Ленина, в которой произошло массовое отравление людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил начальник главного управления СЭС Владимир Клочко.

По его словам, сегодня был госпитализирован еще один пострадавший.

Все отравившиеся 18 мая ели в закусочной "Кебаб+". В числе пострадавших также официантка этого заведения.

Установлено, что не все работники закусочной имели санитарные книжки, некоторые из них не прошли своевременный медосмотр.

"Нарушались технологические моменты, антисанитария, отсутствуют гигиенические навыки и прочее", - сказал Клочко.

По его словам, еще в трех закусочных этой сети сейчас идут проверки.

По результатам анализов установлено, что болезнь вызвала сальмонелла. СЭС взяла 30 проб пищевых продуктов для выяснения причины отравления.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9 утра вторника, 21 мая, в Николаеве 14 человек были госпитализированы с пищевым отравлением, в том числе пятеро детей.

Один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии, пятеро детей и восемь взрослых госпитализированы в отделения больниц в состоянии средней тяжести.

Еще трое взрослых отказались от госпитализации после того, как получили первую медицинскую помощь.