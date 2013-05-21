В Ивано-Франковской области роженица выбросила младенца

В Ивано-Франковской области роженица выбросила своего младенца.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, 20 мая в с. Подгайчики Коломыйского района во время косьбы травы местный житель обнаружил труп новорожденного ребенка и позвонил в милицию.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий милиционеры установили: ребенка родила и выбросила 30-летняя жительница Подгайчиков. В милиции женщина объяснила, что родила девочку, после чего, считая ребенка мертвым, выбросила ее неподалеку от своего места жительства.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 117 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка), в рамках которого сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка.