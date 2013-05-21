В Житомире выявили лабораторию по изготовлению амфетамина

В Житомире на этой неделе милиция выявила подпольную лабораторию по изготовлению амфетамина.

Как сообщила УНИАН работник пресс-службы УМВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук, 25-летний житомирянин устроил в квартире настоящую лабораторию по изготовлению амфетамина, деятельность мужчины после очередного факта продажи наркотика пресекли правоохранительные органы.

"В Житомире по решению суда оперативники провели в квартире подозреваемого в изготовлении амфетамина мужчины обыск. 25-летнего молодого человека задержали, а по месту жительства его изъят целый арсенал всевозможных приспособлений и ингредиентов для изготовления опасного психотропного средства: канистры, емкости, бутылки, тюбики, колбы, шприцы, зеркала с наслоениями, электронные весы и другое. Перечень изъятого состоит из более чем трех десятков наименований, и сейчас эксперты Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра исследуют назначение и применение каждой вещи", - уточнила Номерчук.

Перед этим в течение двух месяцев оперативники Королевского райотдела милиции Житомирской области тщательным образом собирали информацию и фиксировали деятельность этого 25-летнего житомирянина.

Оперативники получили информацию, что парень занимается изготовлением амфетамина. Он имел ограниченный круг общения и посторонних людей к себе не приглашал. Все его клиенты, в большинстве, постоянные и давно с ним знакомы. Однако в результате специальных действий удалось зафиксировать реализацию молодым мужчиной 5 граммов амфетамина за 1,5 тысяч гривен одному из покупателей.

Задержанный оказался ранее уже судимым за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Открыто уголовное производство по нескольким статьям - незаконный сбыт психотропных веществ и незаконные действия с оборудованием для изготовления наркотических средств (ст. 307 и 313 Уголовного кодекса Украины).

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в марте прошлого года милиция выявила, что в Житомире другой химик-самоучка организовал в квартире лабораторию по производству амфетамина.

Также в конце августа 2012 года оперативники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД Украины в Житомирской области пресекли деятельность преступной группировки: пять студентов организовали в Житомире две лаборатории по производству амфетамина.