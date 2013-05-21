Херсонщина: супруги выращивали и сбывали популярный наркотик

Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД в Херсонской области помешали супругам из Скадовского района сбыть наркотики на сумму 200 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, работникам ОБНОН поступила оперативная информация, что супруги из Скадовского района выращивают и сбывают наркотики. Милиционеры установили, что муж с женой, параллельно с занятием сельским хозяйством, выращивали на полях подсолнечника коноплю.

Милиционеры провели первую оперативную закупку 130 грамм каннабиса на сумму 900 грн. Вторично продавать наркотики в Скадовск приехала 38-летняя женщина, которая 4 пакета с 40 кг конопли положила в багажник автомобиля. Продавщицу задержали во время передачи ей 200 тыс. грн за указанную партию наркотиков.

Во время задержания женщина объяснила, что ничего не знает о наркотиках. Будто это муж попросил ее продать какую-то траву.

В доме супругов работники ОБНОН и Скадовского райотдела милиции нашли и изъяли около 1,5 тыс. саженцев конопли и 120 кг каннабиса.

42-летний хозяин дома рассказал, что ничего о наркотиках не знает, а коноплю ему принес сосед на хранение.

В результате оперативных действий работники милиции предупредили распространение около 450 кг каннабиса на общую сумму до 7 млн. грн.

Сейчас изъятые наркотики направлены на исследование в экспертный центр при управлении МВД. Продолжаются санкционированные обыски в складских помещениях семейства.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

В отношении супругов избрана мера пресечения - содержание под стражей.