В Хмельницком откроют областной перинатальный центр

В четверг, 23 мая, в Хмельницком состоится торжественное открытие областного перинатального центра.

Как сообщили УНИАН в Государственном агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, это будет юбилейный, десятый перинатальный центр, оснащенный по последнему слову медицинской техники, открытый в рамках Национального проекта «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства».

По случаю открытия центра и в рамках проведения информационно-образовательной работы с населением по повышению знаний о репродуктивном здоровье матери и здоровье ребенка, врачи Хмельницкого перинатального центра проводят неделю открытых дверей (20-24 мая) для будущих мам, журналистов, а также для районных акушеров-гинекологов Хмельницкой области.

Национальный проект "Новая жизнь" реализует Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами. Проект получил статус «Национального проекта» 25 августа 2010 года на заседании Комитета по экономическим реформам.

Национальный проект «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства» внедрен по инициативе Президента Украины Виктора Януковича и реализуется под контролем главы государства для достижения Целей развития Тысячелетия, озвученных Президентом Украины на Саммите ООН 2010 года: улучшение демографической ситуации в Украине, снижение материнской, младенческой заболеваемости, инвалидности и смертности путем повышения уровня качества и доступности высококвалифицированной медицинской помощи матерям и детям.